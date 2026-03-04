Home » Cultura e società » Podcast Napolista

PODCAST – Annuciazio’ annunciazio’, è risorto Leao, ma solo per il fantacalcio

E ancora, in questo episodio di Ma che partita hai visto?!: perché se Di Marco fa assist prende 7 e se segna un gol al volo alla Totti prende 7 lo stesso? E perché Italiano usa Orsolini come dog-sitter dei suoi due bassotti?

Cosa succede quando un tranquillo fantallenatore comune scopre di avere contro Pavlovic e Leao mentre è a tavola con parenti e amici?

Buon ascolto.

 

Deve la sua carriera nel giornalismo ad una professoressa del liceo che per ovvi motivi si è poi data alla clandestinità.

