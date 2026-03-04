PODCAST – Annuciazio’ annunciazio’, è risorto Leao, ma solo per il fantacalcio
E ancora, in questo episodio di Ma che partita hai visto?!: perché se Di Marco fa assist prende 7 e se segna un gol al volo alla Totti prende 7 lo stesso? E perché Italiano usa Orsolini come dog-sitter dei suoi due bassotti?
Cosa succede quando un tranquillo fantallenatore comune scopre di avere contro Pavlovic e Leao mentre è a tavola con parenti e amici?
