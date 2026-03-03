Per De Laurentiis è fondamentale dotarsi di uno stadio di proprietà per accrescere il fatturato e consolidarsi
Il Corsport sottolinea come il presidente del Napoli si muova su due binari che riguardano il centro sportivo e l'impianto
L’idea principe di De Laurentiis, quella di costruire un nuovo stadio per il Napoli. Sul tema oggi il Corriere dello Sport scrive:
“Il presidente del Napoli lavora da tempo per individuare i terreni su cui potrebbe sorgere la nuova casa del Napoli ma anche il centro sportivo, progetti che viaggiano paralleli da diversi mesi.
Per ADL è fondamentale dotarsi di uno stadio di proprietà per accrescere il fatturato e consolidarsi come club nei prossimi anni. Per Euro 2032, intanto, il tempo stringe e Napoli non ha alcuna certezza di rientrare tra le cinque città italiane che ospiterà la manifestazione”
Intanto però il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insiste, così come l’assessore alle Infrastrutture Cosenza. Vanno avanti anche senza il Napoli. Hanno inviato il dossier stadio alla Figc.