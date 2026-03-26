Ad Athletic: "Vogliono arrivare in finale, il talento non basta più. Prima il calcio era come la musica classica, oggi è diventato più fisico. Ero nello spogliatoio con Maldini, Kakà e Ronaldo e Ancelotti fece alzare tutti quando entrai: pensai che questo era il rispetto".

L’ex calciatore del Milan Alexandre Pato ha ripercorso la sua carriera in un’intervista ad Athletic, dove ha raccontato anche come sia cambiato il calcio di oggi rispetto a vent’anni fa. Arrivò in rossonero nell’estate del 2007, esordendo l’anno successivo e segnando il suo primo gol contro il Napoli, alla prima presenza col Milan.

Le parole di Pato

“Nello spogliatoio, alla mia destra, c’era Paolo Maldini. Davanti a me, Kaká e Ronaldo. Era una squadra di leggende, i giocatori che per tutta la vita avevo finto di impersonare alla PlayStation. Ancelotti disse a tutti di alzarsi quando entrai. Ogni giocatore venne da me a salutarmi. Pensai: “Wow, questo è rispetto”. Puoi essere il migliore al mondo, ma resti umile, rispetti gli altri“.

Pato non è riuscito ad essere quella stella del calcio che tutti si aspettavano, a causa dei troppi infortuni che lo hanno fermato. Dopo sei anni in rossonero, la sua carriera è continuata in Cina e in Brasile, ma anche esperienze flop come col Corinthians, Chelsea, Villarreal e Orlando City. In totale ha segnato 189 gol in 500 partite. Sul calcio moderno ha dichiarato:

“Non credo potresti dire a Ronaldinho di seguire il numero 8 avversario“.

All’età di 11 anni giocò la sua prima vera partita, e sei anni dopo firmò per il Milan campione d’Europa:

“In Brasile, se fai qualcosa di speciale, ti chiamano il nuovo Pelé o il nuovo Ronaldo. Ma io non mi sono mai sentito il nuovo Ronaldo. Giocavo perché amavo il calcio“.

Ha subito 16 infortuni solo con la maglia rossonera:

“Gli infortuni sono una delle parti più difficili del calcio. La gente vede solo la partita, non i lunghi recuperi. Giocavo due partite e mi fermavo di nuovo. Non credevo più in me stesso. Provare a sprintare a 35 km/h senza un recupero completo… è normale farsi male“.

Ha trovato successivamente conforto nella fede e nella sua forza mentale:

“Devi capire i contratti, i tuoi soldi, chi sono davvero i tuoi agenti. Non puoi lasciare che gli altri decidano tutto. Prima il calcio era come la musica classica… oggi è più fisico, più duro. Se non corri e non segui le indicazioni, sei fuori. Il talento non basta più“.

Sul Brasile che dovrà affrontare quest’estate i Mondiali, Pato ha dichiarato:

“Spero che Neymar sia al 100%, ma se non lo è, punterei su Raphinha, Vinícius e Cunha. Il Brasile sarà sempre talento, ma oggi non basta più. Il calcio è cambiato. I tifosi vogliono vincere, anche giocando male. Vogliono solo arrivare in finale“.