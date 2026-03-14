Olivera: “Ogni settimana abbiano un compagno diverso infortunato, è complicato”
A Dazn: "Clean sheet? Sappiamo che non stiamo bene in questo senso, speriamo di farlo oggi. Ogni settimana l'allenatore provvede al meglio la partita".
Mati Olivera ha parlato ai microfoni di Dazn alla vigilia di Napoli-Lecce. Ecco la domanda a cui ha risposto.
Com’è doversi adattare ogni settimana?
“Sappiamo che è un anno particolare, ogni settimana abbiano un compagno diverso infortunato. Siamo professionisti, ci abituiamo, ogni settimana l’allenatore provvede al meglio la partita.
Quando farete un Clean sheet?
“Sappiamo che non stiamo bene in questo senso, speriamo di farlo oggi”.