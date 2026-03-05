“Non succede ma se succede”. E se fosse davvero l’anno buono per l’Arsenal?

“Questo è l’anno buono” in inglese potrebbe essere reso con “This is the year” — e chissà che i tifosi dell’Arsenal non abbiano iniziato a pensarla davvero. D’altronde, la primavera sta facendo timidamente capolino, e un vantaggio di 7 punti a 8 giornate dal termine rende leciti tutti i sogni. Ricordiamo però che il Manchester City dovrà recuperare il match contro il Crystal Palace il 21 marzo.

Ieri è andata in scena la 29ª giornata di Premier League, quasi in contemporanea, e ha consegnato verdetti pesanti: il City ha pareggiato in casa contro il Nottingham Forest, mentre l’Arsenal ha vinto in trasferta contro il Brighton. Questo è il punto del Guardian.

Arsenal, forse ci siamo davvero

Si legge sul Guardian:

L’Arsenal non era venuto sulla costa per fare amicizia. Non erano lì per socializzare – e tanto meglio così. Si trattava esclusivamente dei punti in palio. Bukayo Saka ha sbloccato il risultato molto presto (al nono minuto) e da lì in poi l’Arsenal ha fatto ciò che doveva fare. Qualsiasi cosa servisse.

Quello che hanno fatto, però, è stato resistere con fermezza, con Gabriel Magalhães a guidare uno sforzo difensivo aggressivo in assenza di William Saliba, fermo per un problema alla caviglia. Per l’Arsenal, il fine giustifica i mezzi e c’è bellezza in questo approccio.

Le celebrazioni dell’Arsenal al fischio finale sono state sfrenate. I tifosi del Brighton hanno invece continuato a fischiare.

Il City scivola

Riporta il Guardian:

“Vamos, vamos” ha urlato Rodri in spagnolo, dopo un colpo di testa al 62’ che sembrava aver portato a una preziosa vittoria per il Manchester City. Ma il vantaggio 2-1 dei Citizens è durato solo 14 minuti, poiché Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, dalla distanza, ha calciato con una splendida parabola che ha superato Gianluigi Donnarumma, zittendo i tifosi del City.

Prima del pareggio di Anderson, a Erling Haaland era stato negato un rigore dall’arbitro Darren England e dal Var, per un contatto con Matz Sels, il numero uno ospite. Bernardo Silva ha protestato. “L’ho appena visto,” ha detto il capitano del City dopo la partita. “È rigore. Quest’anno siamo abituati: tutti i 50-50 vanno contro di noi.”

Pep Guardiola, il tecnico del City, ha aggiunto: “È nostra responsabilità fare meglio, non dobbiamo affidarci agli altri. Non c’è altro da dire.”