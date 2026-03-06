Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Spinazzola sulla fascia, Olivera in difesa. Il Toro con Simeone e Zapata
Conte con il centrocampo inedito Elmas Gilmour. La panchina è da Champions, con De Bruyne e Anguissa
Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Spinazzola sulla fascia, Olivera in difesa. Il Toro con Simeone e Zapata
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Torino in programma tra meno di un’ora al Maradona.
NAPOLI: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte
TORINO: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: D’Aversa.