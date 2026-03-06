Home » Il Campo » Calcio Italiano

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Spinazzola sulla fascia, Olivera in difesa. Il Toro con Simeone e Zapata

Conte con il centrocampo inedito Elmas Gilmour. La panchina è da Champions, con De Bruyne e Anguissa

Napoli Napoli-Torino le formazioni ufficiali

Mg Torino 18/10/2025 - campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Giovanni Simeone

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Spinazzola sulla fascia, Olivera in difesa. Il Toro con Simeone e Zapata

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Torino in programma tra meno di un’ora al Maradona.

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte

TORINO: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: D’Aversa.

Correlate