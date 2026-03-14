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Napoli-Lecce, le probabili formazioni: Anguissa torna titolare, in panchina McTominay e De Bruyne

Di Francesco preferisce Stulic a Cheddira. Juan Jesus non al meglio, in difesa pronto Beukema. In porta Meret favorito su Milinkovic-Savic.

Napoli anguissa probabili formazioni

Dc Napoli 25/10/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Inter / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Frank Anguissa

Napoli-Lecce: le probabili formazioni e le scelte di Conte e Di Francesco. Alle 18 ci sarà il fischio d’inizio.

Sky Sport non dà De Bruyne titolare: il belga dovrebbe partire dalla panchina. Una scelta che sorprende, considerando che altre fonti nelle ultime ore lo indicavano tra i possibili titolari dal primo minuto.

Le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. All. Conte

  • Senza Vergara, out per infortunio per almeno un mese, Conte ritrova due big
  • a centrocampo dovrebbe tornare dal 1′ Anguissa: McTominay dovrebbe partire dalla panchina
  • in porta Meret favorito su Milinkovic-Savic
  • Juan Jesus non al meglio, in difesa pronto Beukema

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

  • nonostante i problemi al ginocchio, Gandelman dovrebbe partire titolare: se l’israeliano non dovesse farcela pronto Ngom per sostituirlo
  • davanti Stulic con Banda a sinistra e Pierotti a destra
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