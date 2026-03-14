Napoli-Lecce, le probabili formazioni: Anguissa torna titolare, in panchina McTominay e De Bruyne
Di Francesco preferisce Stulic a Cheddira. Juan Jesus non al meglio, in difesa pronto Beukema. In porta Meret favorito su Milinkovic-Savic.
Napoli-Lecce: le probabili formazioni e le scelte di Conte e Di Francesco. Alle 18 ci sarà il fischio d’inizio.
Sky Sport non dà De Bruyne titolare: il belga dovrebbe partire dalla panchina. Una scelta che sorprende, considerando che altre fonti nelle ultime ore lo indicavano tra i possibili titolari dal primo minuto.
Le probabili formazioni
Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. All. Conte
- Senza Vergara, out per infortunio per almeno un mese, Conte ritrova due big
- a centrocampo dovrebbe tornare dal 1′ Anguissa: McTominay dovrebbe partire dalla panchina
- in porta Meret favorito su Milinkovic-Savic
- Juan Jesus non al meglio, in difesa pronto Beukema
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco
- nonostante i problemi al ginocchio, Gandelman dovrebbe partire titolare: se l’israeliano non dovesse farcela pronto Ngom per sostituirlo
- davanti Stulic con Banda a sinistra e Pierotti a destra