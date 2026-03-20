McTominay non ha neanche il tempo di tornare titolare che va subito in gol

Su azione da corner. Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. McTominay è ben appostato sulla respinta e segna da meno di un metro

McTominay torna titolare e segna dopo 90 secondi

Non fa nemmeno in tempo a rientrare dal primo minuto che va subito in gol.

Al primo corner attacca il Napoli e subito il Cagliari va in difficoltà. Rischia subito Caprile sul pressing di Højlund, ma i rossoblù si salvano. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner, si accende una mischia davanti a Caprile: Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. McTominay è ben appostato sulla respinta e insacca da pochi passi. Settimo gol stagionale per lo scozzese che è sempre più il leader di questa squadra. Il Napoli ha patito molti infortuni in questa stagione ma non ha mai sofferto come durante il mese di assenze di Scott.

Subito dopo il gol del vantaggio lampo, Marelli spiega che c’è stato un breve check al Var per un possibile tocco di braccio ma non è stata rilevata alcuna infrazione.