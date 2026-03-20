McTominay: “Giocare con De Bruyne è facile, è un gran giocatore”

Politano: "Non vediamo l'ora di arrivare agli spareggi Nazionali, siamo carichi, il mister ci ha caricato in questi mesi. Dobbiamo andare assolutamente al Mondiale"

I giocatori del Napoli, Politano e McTominay, hanno rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Cagliari

Cagliari-Napoli 0-1, Politano e Mctominay a Dazn

Partita complessa

Politano: “Oggi non era facile perché il Cagliari in casa è una squadra rognosa. Siamo stati bravi nello sbloccarla subito, ma dovevamo far più gol perché poi rischi

Come ti trovi a giocare con De Bruyne e Hojlund?

McTominay: “Kevin è un buon giocatore, è semplice giocare con Kevin. Oggi abbiamo vinto con una grande squadra”

Quali sono i maggiori rimpianti?

McTominay: “Adesso l’obiettivo è vincere il maggior numero di partite possibile”

Tra qualche giorno avrai addosso un altro azzurro?

Politano: “C’è grandissimo entusiasmo, non vediamo l’ora di arrivare, siamo carichi, il mister ci ha caricato in questi mesi. Dobbiamo andare assolutamente al Mondiale”