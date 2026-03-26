Per ovvi motivi il ginocchio “sbagliato” di Mbappé non poteva non deflagrare come polemica a lento rilascio, sulla stampa spagnola. Al Real Madrid “è scoppiata una guerra silenziosa: la guerra per lo staff medico”, scrive il Mundo. “La diagnosi errata dell’infortunio al ginocchio di Kylian Mbappé a dicembre è stata l’ultimo campo di battaglia di questo conflitto”. Ma è una cosa che arriva da lontano. E’ spuntato anche un precedente, con Camavinga come “vittima” di svista simile.

EL MUNDO FA I NOMI

Il giornale fa i nomi dei protagonisti. “Il nome principale è Niko Mihic, un medico croato arrivato al Real Madrid nell’estate del 2017 su raccomandazione diretta di Florentino Pérez. Il suo arrivo a Valdebebas ha coinciso con la partenza del dottor Jesús Olmo, che ha rescisso il contratto dopo diversi disaccordi con giocatori come Ramos e Cristiano Ronaldo, evidenziando come il rapporto tra calciatori, soprattutto stelle, e medici non sia sempre ideale. Quasi dieci anni dopo, e nonostante i diversi protagonisti coinvolti, la realtà non è poi così diversa. Mihic è stato responsabile del servizio medico tra il 2017 e il novembre 2023, quando è stato sollevato dall’incarico in seguito a diversi episodi che hanno creato scompiglio nel centro sportivo e indebolito la posizione del croato”

Il Mundo scrive di “divergenze con Benzema per diversi mesi, durante i quali il giocatore subì infortuni muscolari. In seguito, la questione principale riguardò la gestione dell’infortunio al ginocchio di Arda Güler. Güler, ingaggiato in estate, aveva avuto problemi al ginocchio durante il suo periodo iniziale a Valdebebas”.

“Dal 2021, Felipe Segura, ex medico del Granada, ha lavorato al fianco di Mihic, assumendo la carica di direttore generale quando Mihic è stato allontanato nel 2023. Durante questi due anni di assenza di Mihic, pur continuando a svolgere il ruolo di consulente, il Real Madrid ha continuato a subire la tragedia degli infortuni, sia muscolari che articolari, aumentando il livello di sfiducia tra lo spogliatoio e i medici, così come tra le varie persone che circondano i giocatori quotidianamente: medici, preparatori atletici, specialisti della riabilitazione, fisioterapisti, dipendenti di Sanitas, preparatori personali dei giocatori… In mezzo a tanti infortuni, le colpe sono state scaricate da un ufficio all’altro”.

I MEDICI DI FIDUCIA

Poi c’è il fatto, non secondario, che nel calcio di oggi le star hanno i propri medici di fiducia, un proprio staff affiatato all’interno del club. “Anche questo accade in tutti i club, ed è una situazione che, a lungo andare, a causa delle amicizie che si instaurano tra giocatori e fisioterapisti, genera risentimento tra coloro che non condividono questo livello di intimità. E questa tensione porta a disaccordi. Preparatori atletici, molti dei quali sono amici dei giocatori, e medici non sempre concordano sui programmi di lavoro, sulle tempistiche o sui protocolli per il rientro in campo”.

E tutto ciò ci riporta a Mbappé. “L’errore diagnostico successivo alla sua prima risonanza magnetica, che ha erroneamente identificato il suo ginocchio sinistro come destro, ha causato un grande putiferio interno a Valdebebas, che si è placato dopo che il giocatore ha affermato “non è vero”, sebbene il club non abbia smentito”. Nessuno ci crede, infatti.

“Non ci sono stati licenziamenti, ma il ritorno di Mihic a gennaio ha coinciso con l’addio di almeno un professionista del dipartimento medico”, scrive il Mundo. “Il ritorno del croato non è stato accolto con entusiasmo da tutti in alcuni settori dello staff medico. Felipe Segura, successore di Mihic nel 2023 e medico sociale al momento dell’errore, rimane il direttore medico della prima squadra, ma ora il croato ricopre il ruolo di responsabile a tutti i livelli. È stato Mihic a contattare Bertrand Sonnery-Cottet per chiedere di poter vedere Mbappé”.