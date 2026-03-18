Mattia Furlani: “Brignone oro stratosferico, si è costruita la resilienza negli anni sbalordendo il mondo”

Venerdì comincerà il Mondiale indoor di atletica, a cui parteciperà anche Mattia Furlani. La sua intervista rilasciata a La Stampa.

“Quest’anno vorrei testarmi sui 100 metri. Voglio assaggiare la velocità e il quando e dove sono importanti. Io e mia madre, che mi allena, ci dobbiamo pensare bene“.

Saraboyukov festeggia con il salto mortale: uno dei marchi del 2026, alle Olimpiadi ne abbiamo visti tanti. Lei è tentato?

“Non sono il tipo da salti mortali, tengo i piedi per terra e preferisco i gesti da spider man, più alternativi, meno scenografici“.

Ha seguito i Giochi invernali?

“Ho visto tutto, Brignone e Franci Lollobrigida mi sono rimaste negli occhi. Degli ori stratosferici. La resilienza che ha avuto Brignone nei mesi dopo l’infortunio se l’è costruita negli anni. Non sono reazioni che si inventano. L’hanno data per spacciata, lei ha sbalordito il mondo. Come se fosse abituata a farlo“.

Il suo amico Kimi Antonelli ha vinto il primo Gran Premio, a 19 anni:

“Kimi è una persona eccezionale: lo stimavo, poi l’ho conosciuto e l’ho scoperto persino più speciale. È educato, umile e con una passione che mi ha colpito“.

Dopo gli ori della scorsa stagione ha detto che questa sarebbe stata dedicata alla ricerca delle misure. Conferma?

“Sì, il miglioramento che ho visto è importante e ho voglia di misurarlo. Fino a due anni fa, la mia media girava intorno agli 8,34 metri, ora è a 8,37: la progressione va portata oltre e la preparazione invernale è stata ottima“.

Vuole rubare il primato a Andrew Howe, 8,47 metri?

“Nella vita faccio l’atleta e più gareggio più sono soddisfatto. Voglio esprimermi al massimo e se arrivassi a superarlo mi immagino di condividere quel giorno“.