Manna: “Conte ha un altro anno di contratto, non penso ci sia nulla assolutamente in discussione”

A Dazn: "Siamo contenti di quanto fatto in questi due anni. McTominay? Ha due anni di contratto, stiamo parlando del rinnovo ma non facciamolo diventare un tormentone"

Intervistato da Dazn, Giovanni Manna ha fatto il punto su diversi temi caldi in casa Napoli.

Le parole di Manna

De Bruyne.

“Arriva dopo un periodo di lunga inattività, purtroppo per noi. È tornato in buona forma, in ottime condizioni. Ha lavorato intensamente, ma da qui a dire che è migliore di quando è arrivato… È difficile, sono quattro mesi che non gioca. È un campione, molto intelligente, e sono certo che possa darci una mano in queste gare.”

Avere a disposizione quasi tutti i titolari?

“Sicuramente siamo felici di averli, non li abbiamo avuti quasi per l’intera stagione. Avere a disposizione questi giocatori per noi è un grande valore aggiunto; spetta all’allenatore impiegarli al meglio.”

Cosa avrebbe significato averli sempre a disposizione?

“La stagione resta comunque positiva: nelle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare soluzioni, e bisogna dare merito all’allenatore, alla squadra e allo staff per il grande lavoro svolto. È chiaro che avevamo progettato l’anno in maniera diversa, ci aspettavamo una crescita durante la stagione, era una squadra praticamente nuova. Non è stato così, ma non abbiamo rimpianti: abbiamo conquistato un titolo. Ora dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica.”

Su Alisson

“Alisson Santos è un ragazzo molto umile, ha percorso una lunga strada per arrivare a un calcio di alto livello. Ha le caratteristiche che cercavamo per migliorare la squadra e aiutare l’allenatore. Spesso è subentrato allo Sporting, penso sia stata un’opportunità positiva, considerando le condizioni in cui operavamo a gennaio.”

Novità sul futuro di Conte?

“Per come abbiamo lavorato quest’anno e per le difficoltà incontrate, posso dire che il lavoro dell’allenatore è stato fondamentale: ci ha permesso di vincere un titolo ed essere pienamente in linea con l’obiettivo principale della stagione, la qualificazione in Champions. Ha un altro anno di contratto, non penso sia nulla assolutamente in discussione, siamo estremamente contenti di quanto fatto in questi 2 anni.”

Il rinnovo di McTominay?

“Scott ha ancora due anni di contratto e c’è un rapporto molto sano e trasparente con lui e i suoi rappresentanti. Ha espresso la volontà di rimanere a Napoli, ne stiamo discutendo; non abbiamo fretta, non è il momento di trasformarlo in un tormentone. È molto importante per noi, lo sappiamo, e ne apprezziamo il valore.”