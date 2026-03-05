Manfredi: “Cazzullo su Sal Da Vinci? Dispiace che ci siano pareri sbrigativi, ma è un amico e lo faremo ricredere”

A KK Napoli: "Festeggeremo Sal Da Vinci in maniera ufficiale mercoledì prossimo in Comune. Lo stadio Maradona è un patrimonio della città e dobbiamo salvaguardarlo e valorizzare, indipendentemente dagli Europei abbiamo preso un impegno e lo manterremo".

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo e lo stadio Maradona.

Le parole di Manfredi

“Festeggeremo Sal Da Vinci in maniera ufficiale mercoledì prossimo in Comune, c’eravamo sentiti prima che salisse sul palco e gli avevo dato il mio in bocca al lupo, è stata una grande gioia per tutti. Le parole di Cazzullo? Non ho condiviso il suo giudizio, dare dei pareri così sbrigativi può far dispiacere. E’ difficile comprendere come a Napoli, cultura alta e popolare siano connesse tra di loro, questa è una grande forza e dobbiamo rivendicarla. Siamo pronti ad accogliere Cazzullo a Napoli, lui ama la città ed è un mio amico, lo faremo ricredere anche su Sal da Vinci.

Oggi la scena artistica nazionale è condizionata da Napoli e ne dobbiamo essere orgogliosi. Siamo una capitale nei fatti, ma per essere capitale ci vuole una classe dirigente all’altezza e un popolo, credo che i napoletani lo stiano facendo e lo devono fare sempre di più. Lo stadio Maradona è un patrimonio della città e dobbiamo salvaguardarlo e valorizzare, indipendentemente dagli Europei abbiamo preso un impegno e lo manterremo“.