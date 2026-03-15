Luciano Chiarugi non ammette come Bastoni “Io simulatore? Macché… non mi sono mai buttato, gli arbitri mi odiavano”

La Gazzetta dello Sport regala oggi una meravigliosa intervista a Luciano Chiarugi, quando giocava dribblava le domande scomode, come faceva con gli avversari sulla fascia. “Cavallo pazzo”,mica per caso.

Il suo soprannome nasce contro il Napoli

«Fu merito di un gol segnato a Zoff, al tempo portiere del Napoli. Presi il pallone a centrocampo e li saltai tutti, una corsa da… cavallo pazzo. E un giornalista mi chiamò appunto così. Da lì non me lo sono più tolto».

Due anni alla Fiorentina, con un rapporto difficile con Liedholm

«Che rapporto? Non ne abbiamo mai avuto uno. Non mi parlava e quando lo faceva mi dava del lei. Mi sentivo rinchiuso in schemi e dettami tattici. A fine anno abbiamo avuto un confronto acceso e ho deciso che sarei andato via».

Poi la fine e la depressione e la rinascita con il Milan

In rossonero trovò una famiglia. È vero che la voleva anche l’Inter?

«Fu un vero e proprio derby. Io avevo dato la mia parola a Fraizzoli, ma poi il Milan mi convinse.Volevo essere allenato da Rocco. Il Patròn mi giurò che al Milan avrei trovato una famiglia e non potrò mai ringraziarlo abbastanza»

Beh, decidere una finale di Coppa delle Coppe è un buon inizio…

«Che partita! Eravamo distrutti, fu una battaglia. Il Leeds in attacco aveva Joe Jordan, lo squalo. Segnai io, su punizione. Pensi che prima di battere andai da Rivera e gli chiesi di lasciarmela. “Me la sento”, gli dissi. E lui me la fece battere. Ne parliamo ancora quando ci sentiamo. “Ti avrei lasciato solo quella, ti è andata bene”».

Ai suoi tempi si parlava di “Chiarugismo”, facendo riferimento al fatto che lei simulasse. È vero?

«Macché… penso semplicemente che gli arbitri mi odiassero. Era un continuo. Ero diventato famoso, ma non mi sono mai buttato. Mi hanno perseguitato per l’intera carriera. E al tempo si menava per davvero in campo, altro cheVar…».