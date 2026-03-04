Liverpool soporifero contro il Wolverhampton, un inutile 66% di possesso palla porta alla sconfitta 2-1 (Daily Mail)

Il Liverpool ha perso 2-1 contro il Wolverhampton, ultimo in classifica. I campioni in carica della Premier League sono fuori dalla zona Champions, a -3 punti dall’Aston Villa quarto (che ha una partita in meno). Uno dei protagonisti del match è stato Joao Gomes, il centrocampista brasiliano dei Wolves seguito fortemente dal Napoli.

Il Daily Mail scrive nell’edizione odierna:

Slot, riferendosi alla dipendenza di molte squadre dei calci piazzati, aveva detto: “La maggior parte delle partite che vedo non sono un piacere da guardare”, pur ammettendo in modo quasi profetico che è sempre interessante la Premier come campionato. Il Wolverhampton ha ribaltato le parole dell’allenatore del Liverpool. Questa partita non l’ha certo apprezzata, neanche lontanamente. Il Liverpool, in una serata senza fascino, ha giocato in modo conservativo come un battitore di cricket che rinuncia ai colpi da quattro per accontentarsi di un singolo, finendo per vedersi sconfitto. I Wolves hanno mostrato spirito, cuore e determinazione, qualità che al Liverpool sono mancate terribilmente. Una partita che sarebbe dovuta essere semplice per una squadra in corsa per un posto nella prossima Champions League, si è trasformata nell’equivalente di ascoltare un sermone di economia in un’aula soffocante e poco ventilata: un invito ad assopirsi.

I tifosi di casa sembrano rassegnati alla retrocessione e, con il Liverpool in costante possesso palla (66%), c’erano poche occasioni per accendere l’entusiasmo. Eppure, pur avendo tanto il pallone tra i piedi, i Reds non hanno fatto quasi nulla, mentre i Wolves sono stati stoici, con un ottimo Joao Gomes che si è messo in evidenza.