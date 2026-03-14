Lazio-Milan sarà soprattutto il ritorno del tifo all’Olimpico: garantite più di 50.000 presenze (Corsport)
Lo "sciopero" dei laziali verrà sospeso proprio in occasione del match di domani sera. "L'obiettivo è toccare almeno i 55.000 spettatori"
Lazio-Milan sarà caratterizzata dalla temporanea sospensione dello sciopero del tifo dei laziali. Ne parla il Corriere dello Sport.
Lazio-Milan, riecco i laziali
Si legge sul Corriere dello Sport:
Previsto tutto un altro clima rispetto alle scorse giornate, compreso il monday night con il Sassuolo, desolante e con i laziali “scioperanti” a Ponte Milvio.
Sono saliti a oltre 20.000 i biglietti venduti per Lazio-Milan di domani, comprensivi di almeno 4.500 tifosi milanisti che si presenteranno all’Olimpico. La cifra va aggiunta ad altri 27.000 abbonati biancocelesti (dai 29.918 totali vanno sottratti gli aquilotti, gli under 14, che hanno comunque potuto riacquistare il proprio posto a prezzi ribassati), per un totale parziale di 47.000 presenze garantite.
Di questo passo si arriverà sicuramente a superare quota 50.000, con l’obiettivo di toccare almeno i 55.000 spettatori complessivi.