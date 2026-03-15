L’attesa del gol di Politano è durata un anno

Matteo Politano è tornato in gol nel match di ieri contro il Lecce, vinto dal Napoli 2-1. Non segnava da un anno. Inoltre, ha servito anche un assist per Rasmus Hojlund, per la rete del momentaneo pareggio.

Il Corriere dello Sport scrive:

Un sinistro al volo, secco, quasi rabbioso. Il pallone che parte e non lascia scampo a Falcone. Poi l’urlo liberatorio e la corsa verso la panchina, a condividere la gioia con i compagni. Il gol che ha deciso la partita contro il Lecce porta la firma di Matteo Politano, e per l’esterno romano è una liberazione lunga quasi un anno. Era dal 30 marzo 2025 che non trovava la rete con la maglia del Napoli: 349 giorni di attesa, un’eternità per chi nasce attaccante. Con la rete al Lecce, Politano è diventato il diciannovesimo marcatore diverso del Napoli in questa Serie A, un dato che fotografa perfettamente la distribuzione delle responsabilità offensive nella squadra di Conte. E non è stato solo il gol a segnare la sua serata: Politano ha anche servito l’assist per Hojlund in occasione del gol del pareggio, tornando a incidere in entrambe le fasi. 54 gol e 47 assist in Serie A, per un totale di 101 partecipazioni dirette a una rete. Dopo quasi un anno di attesa, il suo sinistro è tornato a farsi sentire. E a fare la differenza.