L’account della Premier sfotte Vicario per un rinvio sbagliato, il Tottenham chiede (e ottiene) di rimuovere il video
Athletic. I video sono stati prontamente rimossi da X e TikTok. Su X il video aveva raggiunto poco meno di mezzo milione di visualizzazioni
L’account ufficiale X della Premier League ha cancellato un post che prendeva in giro il portiere del Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, dopo alcuni colloqui tra la Lega e il club.
La Lega aveva condiviso il video di Vicario mentre calciava un calcio di punizione dalla propria metà campo spedendo il pallone direttamente fuori durante la sconfitta per 2-1 degli Spurs contro il Fulham domenica, accompagnando il filmato con la didascalia: “Proprio come l’avevano disegnata”. Il video includeva ulteriori scritte, tra cui “Un interessante calcio di punizione di Vicario” con un’emoji che ride, seguita dalla parola “whoops” e un’altra emoji che ride, mentre l’inquadratura passava all’allenatore del Tottenham, Igor Tudor, a bordo campo.
#THFC got in touch with the Premier League at various levels about how poor the social media post was from an account that is meant to be the voice of the league, and that a league should not be mocking its own teams nor players.@AlasdairGold
For context, it was Vicario’s… pic.twitter.com/sxn02XEdim
— Hotspur Lane (@HotspurLane) March 2, 2026
Secondo quanto riportato, la Premier League ha eliminato il post in seguito a un reclamo del club. Gli Spurs non hanno risposto alla richiesta di commento da parte di The Athletic, che riporta:
“Il contenuto aveva raggiunto poco meno di mezzo milione di visualizzazioni su X, dove l’account ufficiale della Premier League conta quasi 45 milioni di follower, prima di essere rimosso. Inizialmente la Premier League lo ha pubblicato anche su TikTok, per poi cancellarlo successivamente dalla piattaforma”.
Il post ha generato critiche nei confronti di Vicario da parte di alcuni utenti su X, oltre alla frustrazione di diversi tifosi degli Spurs per la decisione della Premier League.