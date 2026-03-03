La Ref-Cam svela le proteste di Beukema sul fallo di Suslov: “Questo non è giallo, mamma mia”
La Lega Serie A ha pubblicato su Youtube i video della camera dell'arbitro Colombo durante Verona-Napoli.
La Lega Serie A ha pubblicato su YouTube il video della Ref Cam, la mini-camera posta sul volto dell’arbitro Colombo, riguardante Verona-Napoli. Si possono ascoltare gli audio di Colombo e ciò che gli accade intorno, in particolare la protesta di Beukema al giallo su Suslov.
Verona-Napoli 2-1, la ref-cam del fallo Suslov-Gutierrez
In occasione del contatto tra Suslov-Gutierrez, Colombo è a una decina di metri di distanza ma ha visuale libera e valuta l’intervento irregolare. Estrae il cartellino giallo e Sam Beukema, difensore del Napoli, subito commenta:
“Questo non è giallo, mamma mia. Questo è rosso.”
E Colombo non risponde.
Leggi anche: Possiamo ascoltare gli audio di Atalanta-Napoli, così come quello dell’espulsione di Bastoni? Sennò è semi Open Var