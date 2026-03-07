La difesa del Napoli prende gol da dieci partite consecutive (e se Adams fosse stato un po’ più bravo…)

Un'altra bocciatura per Beukema. Speriamo che Vergara non stia subendo l’eccessiva pressione mediatica e le particolari attenzioni dei difensori avversari che ormai hanno imparato a conoscerlo

Cesare – Caro Guido un’altra vittoria importante del Napoli contro un Torino modesto ma ostico. A partire da Verona vi erano 4 partite alla nostra portata per fare un filotto che servirebbe tanto per chiudere il discorso qualificazione Champions. E due al momento le abbiamo vinte, una rocambolesca giocando male a Verona e poi ieri con il Torino facendo un buona partita ma con un brivido nel finale. Infatti a differenza di Verona questa volta dopo il vantaggio nei primi minuti il Napoli ha continuato a giocare e creato occasioni senza abbassarsi e senza lasciare niente all’avversario.

Guido – Vero. Poi è arrivato anche il gol della tranquillità di Elmas ma siamo riusciti a ingarbugliare le cose e abbiamo subito negli ultimi minuti un gol e rischiato anche incredibilmente di pareggiare una partita ormai vinta. Comunque tra le cose buone segnaliamo appunto l’atteggiamento propositivo dopo il vantaggio, la prova convincente di Gilmour rientrante dopo il lungo infortunio dal primo minuto e soprattutto il ritorno in campo di Anguissa e De Bruyne. Zambo ha giocato per un intero tempo e anche se giustamente un po’ frenato ha comunque dimostrato di essere ritornato già in una buona condizione. Lo stesso per De Bruyne che è subito entrato in partita rendendosi utile e tentando qualche buona giocata.

Cesare – Pian piano Conte riavrà pezzi pesanti del suo centrocampo (anche se però abbiamo perso Lobotka) e questo è importante per il finale di campionato. Un encomio va ad Elmas che cambia ormai ruolo con disinvoltura e ha fornito una buona prova segnando anche finalmente il gol tanto atteso da tutti. Un calciatore così duttile in una annata come questa è stato importantissimo ed è giustamente apprezzatissimo dal tecnico.

Guido – Ieri sera Vergara per la prima volta non ha giocato bene e speriamo che non stia subendo l’eccessiva pressione mediatica e le particolari attenzioni dei difensori avversari che ormai hanno imparato a conoscerlo. Oltre l’infortunio al piede che lo ha fatto uscire dopo il primo tempo sia roba di poco conto.

Cesare – Tra le cose su cui riflettere vi è la strana difesa a tre dei mancini con la ulteriore bocciatura di Beukema. È chiaro che come braccetto il giocatore non è a suo agio e fa fatica. È un centrale ed era stato preso per quello per la difesa a 4 a cui si puntava. Però non si può non considerare che Olivera non convince e che stiamo depauperando un patrimonio visto il costo del giocatore.

Guido – Comunque al di là del problema tattico le parole di Conte che ha detto che giocano i più in forma (e Beukema nelle ultime partite sembrava essersi in parte ripreso) pongono un velo di mistero sulla situazione. Altra riflessione sulla difesa è che ormai da 10 partite prende gol con la responsabilità di aver fatto rientrare negli ultimi minuti in partita un modesto Torino che fino al gol non aveva fatto assolutamente niente. E se avesse avuto un attaccante meno ruvido di Adams, staremmo a piangere per un pareggio incredibile.

Cesare – Su questo però mi viene anche da pensare sul cambio di Politano con Mazzocchi, forse l’entrata più coraggiosa di Giovane avrebbe dato un nuovo impulso neutralizzando meglio il finale del Torino. Comunque, come si diceva, il Napoli deve andare avanti nel filotto per arrivare poi a giocare con il Milan e avere la possibilità di giocarsi il secondo posto.

LE SENTENZE

Milinkovic-Savic – Cesare: insicuro; Guido:saponetta

Juan Jesus – Cesare: sufficiente ; Guido: sufficiente

Buongiorno – Cesare:buono ; Guido:ottimo

Olivera – Cesare: cosi cosi; Guido: modesto

Politano – Cesare: ottimo; Guido:buono

Gilmour – Cesare: buono ; Guido:buono

Elmas – Cesare:buono ; Guido:ottimo

Spinazzola – Cesare: sufficiente; Guido:modesto

Vergara – Cesare: modesto (flop) ; Guido: deludente ( flop)

Hojlund – Cesare: sufficiente ; Guido:così così

Alisson Santos – Cesare: ottimo (top); Guido: eccellente (top)

Gutierrez – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Anguissa – Cesare: tornato; Guido:bentornato alla lotta

Lukaku – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

De Bruyne – Cesare: promettente; Guido:in buona forma

Conte – Cesare: buono ; Guido:buono