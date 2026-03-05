La Aston Martin e il volante vibrano come se fosse il terremoto, Alonso rischia danni permanenti ai nervi delle dita

El Mundo: al momento, l'auto progettata da Newey è un disastro. Newey: "Queste vibrazioni stanno causando la caduta degli specchietti e delle luci posteriori. Fernando ritiene di non poter fare più di 25 giri consecutivi".

In attesa del Gp d’Australia di domenica, il capo dell’Aston Martin, Adrian Newey, ha rivelato che i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll temono di subire danni permanenti ai nervi delle dita delle mani a causa delle vibrazioni estreme nel volante delle monoposto.

El Mundo scrive:

La vettura progettata da Newey ha riscontrato numerosi problemi durante i test pre-stagionali, tra cui la scarsa affidabilità del motore Honda e la mancanza di pezzi di ricambio. Hanno girato meno durante le prove, 128 giri completati in tre giorni in Bahrain, un numero equivalente a quello che molti rivali hanno raggiunto in una sola giornata. La situazione non è migliorata e Newey ha spiegato che entrambi i piloti stanno soffrendo le vibrazioni così intense nel volante da poter completare solo giri molto brevi: Alonso circa 25 e Stroll circa 15.

“Queste vibrazioni stanno causando alcuni problemi di affidabilità, come la caduta degli specchietti e delle luci posteriori, tra le altre cose, che dobbiamo risolvere”, ha dichiarato Newey. “Ma il problema più grave è che queste vibrazioni si trasmettono alle dita del pilota. Fernando ritiene di non poter fare più di 25 giri consecutivi prima di rischiare danni permanenti ai nervi delle mani. Lance pensa di non poter fare più di 15 giri prima di raggiungere quella soglia. Dovremo limitare molto il numero di giri in gara finché non individueremo l’origine delle vibrazioni e non riusciremo a risolvere la situazione”.