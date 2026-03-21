Kelly Doualla: “Temevo il rito della matricola per i miei capelli, ma la Battocletti è stata bravissima”

Meno male che Kimi Antonelli non è finito in Academy Ferrari. Toto Wolff gli ha pagato gli studi, lo ha protetto (Il Giornale)

Zapelloni: sarebbe finito nel frullatore dell’Academy e chissà. La Mercedes ci ha messo i soldi, Kimi il talento e l’impegno. Ha sacrificato la sua gioventù per inseguire il suo sogno. Ma lo ha fatto a modo suo, senza perdere la scuola e gli amici