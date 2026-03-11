Jankto: “Maxi Lopez mi diede del frocio nello spogliatoio, io gli diedi del cornuto davanti a tutti”

Jakub Jankto torna a far parlare di sé sui social con un nuovo aneddoto legato al periodo all’Udinese, quando in squadra giocava anche Maxi Lopez. L’ex centrocampista ceco, ritiratosi all’età di 29 anni a causa dei troppi infortuni, è diventato virale negli ultimi giorni grazie ai suoi video su TikTok.

Dopo aver contestato senza filtri Davide Nicola per non avergli concesso minuti in campo, Jankto ha ora raccontato un episodio con Maxi Lopez. Entrambi condivisero l’esperienza all’Udinese, e il ceco ha voluto condividere un momento particolare avvenuto nello spogliatoio.

“Lui giocava con me all’Udinese e quando la squadra vinceva la sera molte volte si usciva in gruppo e lui spesso mi diceva: ‘Devi uscire con noi, dobbiamo scopare, vieni vieni’”. Jankto racconta però di avergli sempre risposto di no: “Maxi io resto a casa domani ho gli allenamenti”. L’argentino così, gli ha risposto: “Fro**o di mer*a, devi venire con noi”. Jankto racconta quell’episodio con il sorriso, sapeva che il tono di Maxi era scherzoso, come uno sfottò. E così restando sulla stessa linea il ceco spiega di avergli risposto un giorno nello spogliatoio davanti a tutti: “Da quel giorno Maxi non mi ha più rivolto la parola, anzi lo saluto, ciao Maxi”.

Jankto ricorda la sua risposta:

“Io avevo 20 anni e lui mi prendeva in giro ancora, un giorno mi incazzai, eravamo nello spogliatoio e dopo l’ennesimo “fro**o di mera urlai: ‘Cornuto di me*da’. Tutti rimasero in silenzio, lui mi guardò stranito e da quel momento in poi non mi ha più detto nulla”.