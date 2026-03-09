Inter, il largo vantaggio in classifica è figlio di grazie ricevute. Allegri non piace agli spacciatori di tattiche (Damascelli)

Sul Giornale: Chivu è alla decima sconfitta. Asterisco su Bastoni, la lezione Kalulu non è servita, il fallo volontario su Rabiot ha lo stesso fetore di una simulazione.

Tony Damascelli sul Giornale tiene il solito punto sul campionato italiano di Serie A e non può non partire dal derby che il Milan ha vinto con controllo assoluto del campo. Uno a zero il risultato finale e ancora una sconfitta – l’ennesima – per Chivu nelle partite che contano,

Scrive Damascelli:

Da San Siro qualcosa di nuovo. Si fa per dire. L’Inter ha perso il derby e anche altro, cinque sconfitte in campionato come in Champions League non sono credenziali ideali per Chivu, il largo vantaggio di classifica è figlio di grazie ricevute, meglio non accennare alle assenze perché le altre in corsa stanno peggio. Asterisco su Bastoni, la lezione Kalulu non è servita, il fallo volontario su Rabiot ha lo stesso fetore di una simulazione. Il Milan ha fatto quello che sa, Allegri non piace agli spacciatori di tattiche, lavoro, impegno ma per il momento la squadra sa quello che può esprimere, a parte Leao indolente, indisponente, inguardabile. Si riparte da meno 7, sempre tanto, anzi molto ma è un po’ di pepe in tanta melassa.

