Insigne: “Mancato ritorno a Napoli? È stato un fattore di preparazione fisica. Conte ci tiene molto, e alla fine ha inciso”

Intervenuto ai microfoni di di Dribbling su Rai2, Lorenzo Insigne ha svelato un retroscena sul suo mancato riapprodo a Napoli.

Le parole di Insigne

“Con la proprietà ho sempre avuto un rapporto eccellente. Anche quando ho ricevuto la chiamata di Manna, qualche confronto con il presidente c’è stato: anche lui è stato schietto e sincero con me, apprezzava l’idea ed era felice del mio legame con la maglia e con la città di Napoli, come ho sempre ribadito. Credo sia stato soprattutto un fattore legato alla preparazione fisica: sappiamo tutti che il mister Conte è un allenatore straordinario e tiene molto alla condizione atletica, e penso che sia stato proprio questo l’aspetto determinante.”

Sulla Nazionale

“Finché gioco, la speranza è sempre quella di tornare in Nazionale. La maglia azzurra è molto prestigiosa, perché tutti i ragazzi da piccoli sognano di indossarla”