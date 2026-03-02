In Serie A sono tutti aggrappati alla qualificazione Champions. Dello sviluppo dei club si parla molto poco (Guardian)

"La Serie A non è all'anno zero ma sconta ritardi strutturali e di sistema. L'Inter ha il fatturato più alto tra i club italiani ed è fuori dalla top ten dell'ultima Deloitte Football Money League"

Mercoledì l’Atalanta “ha salvato il calcio italiano”. Poi domenica “non è riuscita a salvarsi dalla sconfitta contro il Sassuolo” in dieci. E in questa sintesi estrema che Nicky Bandini nella sua consueta rubrica sul Guardian restringe il ridimensionamento del calcio italiano.

“Forse l’Atalanta si è lasciata andare all’autocompiacimento, amplificato dalla stanchezza per gli sforzi infrasettimanali. O forse il Sassuolo merita tutto il merito per la resilienza sviluppata in questa stagione sotto la guida di Fabio Grosso”. Ma il punto è un altro per Bandini, e lo sottolinea in chiusura di pezzo: “La qualificazione alla Champions League rimane un obiettivo essenziale per tutti i più grandi club italiani, più dipendenti rispetto ai loro rivali inglesi o spagnoli dalle entrate per pareggiare i conti. Una verità deludentemente poco romantica. Se la portata del declino della Serie A è stata sopravvalutata la scorsa settimana, è un peccato che gran parte delle conversazioni sembrino sempre incentrarsi sull’importanza di qualificarsi per la Champions League, piuttosto che su come i club potrebbero puntare a emulare l’Atalanta e creare ricordi duraturi per i propri tifosi una volta arrivati ​​lì”.

“Questa è stata una stagione deludente per i club italiani nel continente, ma la Serie A è stata rappresentata in due delle ultime tre finali di Champions League e in due delle ultime quattro finali di Europa League. Avendo seguito questo campionato per due decenni e diversi “Anni Zero”, questo non sembra il suo punto più basso”.

Richiamando un’analisi simile che aveva fatto il New York Times la settimana scorsa, Bandini scrive: “I giorni di gloria della fine del XX secolo sono un lontano ricordo e qualsiasi paragone con quell’epoca deve essere inquadrato nella realtà finanziaria. L’Inter vanta il fatturato più alto tra tutti i club italiani, ma non è riuscita a entrare nella top 10 dell’ultima Deloitte Football Money League. La Juventus, sedicesima in quella lista, ha incassato solo poco più di un terzo dei ricavi del Real Madrid. Le ragioni sono state dibattute all’infinito. Troppi dei più grandi club italiani continuano a giocare in stadi che non sono di loro proprietà. Le infrastrutture per supportare lo sviluppo dei giovani talenti, in molti casi, non sono al loro posto. A volte, la politica ha ostacolato la costruzione del brand internazionale del campionato”.