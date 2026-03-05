Il Telegraph: “Hamilton ha una preparazione in storia a livelli TikTok, pensi a guidare che è meglio”

“Sir Lewis Hamilton deve aver guidato la sua Ferrari così velocemente che, riecheggiando Michael J. Fox in Ritorno al Futuro, ha aperto un varco temporale e viaggiato indietro di qualche secolo”, scrive Simon Briggs sul Telegraph. Perché un giornalista gli ha chiesto se gli sarebbe piaciuto vedere una gara in Africa, e il pilota della Ferrari “si è lanciato in una bizzarra invettiva anticoloniale”.

Ha detto: “Spero davvero che le persone che governano questi diversi paesi si uniscano e si riprendano l’Africa… la riprendano ai francesi, la riprendano agli spagnoli, la riprendano ai portoghesi e agli inglesi”.

“Leggendo queste citazioni – scrive Briggs – avrei quasi voluto essere seduto dietro Hamilton in quel momento, per osservare meglio le espressioni dei giornalisti riuniti. Come giornalisti sportivi, siamo notoriamente carenti nell’analizzare qualsiasi cosa che non siano stiramenti all’inguine, inswinger e prestazioni dell’ala a 350 km/h”. Figurarsi cosa ne sappiamo della politica imperiale europea alla fine del XIX secolo.

“Chiaramente, il senso di colpa postcoloniale è endemico nelle università britanniche, solitamente basato su un’anacronistica applicazione dei valori moderni ai nostri trisavoli. Ma anche gli studenti e i professori più autoironici potrebbero non arrivare a sostenere che siamo ancora noi a governare l’Africa, presumibilmente attraverso quel genere di burocrati ubriachi in abiti di lino che popolano le pagine dei romanzi di Graham Greene. Voglio dire, Lewis ha visto di recente la situazione della Royal Navy?”.

“Esito a correggere un uomo che parla con tanta sicurezza, ma questa sembra una lettura della storia e delle relazioni internazionali basata su TikTok”.

“Forse non dovremmo sorprenderci troppo – continua – Hamilton ha da tempo la reputazione di essere un esempio di virtù, che è stata ulteriormente amplificata quando ha indossato un casco con la scritta Black Lives Matter a metà della stagione 2020 di F1. Gran parte di questo è ingiusto. Ha sicuramente il diritto di parlare di razzismo, visto che è stato preso di mira in così tante occasioni“, “ma c’è sempre un senso di smarrimento quando un individuo notoriamente ricco e di successo pontifica sulle questioni del giorno, mentre allo stesso tempo trasferisce la sua proprietà a Monaco per evitare il fisco. Oggi, Hamilton trascorre gran parte del suo tempo libero nel suo lodge rivestito in legno in Colorado, sciando o facendo paddleboard”.

“Il che ci porta alla domanda successiva: Hamilton ha accennato a tutto questo al Re, poi Principe di Galles, durante la sua investitura a cavaliere del regno cinque anni fa? O addirittura a Elisabetta II quando ha ricevuto l’onorificenza di MBE nel 2008? “Grazie mille, signora, ma credo davvero che dovremmo smetterla di comandare l’Africa”.

Briggs chiude con una provocazione: “Notizia dell’ultimo minuto, Lewis, ma quel primo titolo in realtà sta per “Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico”. Se sei così profondamente preoccupato per i mali dello sfruttamento coloniale, forse ti piacerebbe restituire il tuo cavalierato e il tuo MBE? In caso contrario, ecco un consiglio che un pilota automobilistico dovrebbe comprendere: resta nella tua corsia”.