Repubblica: ha fatto bene anche come attaccante di destra contro il Torino proprio in sostituzione di Vergara. Gilmour si è meritato la riconferma. C'è Anguissa e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi McTominay

Il soldato Elmas è pronto a tornare nel tridente d’attacco

Senza Vergara – la cui fascite plantare gli farà saltare sia Lecce sia Cagliari – potrebbe portare Elmas nel tridente d’attacco del Napoli, al fianco di Hojlund e Alisson Santos. Il nord macedone è stato elogiato da Antonio Conte per la sua abnegazione, per la sua versatilità. È sempre a disposizione, si sacrifica per la squadra e adesso contro il Lecce (sabato prossimo alle 18) potrebbe cambiare nuovamente ruolo. Anguissa ha già giocato un tempo contro il Torino e oggi dovrebbe tornare ad allenarsi Scott McTominay ormai fermo dal 7 febbraio giorno di Genoa-Napoli.

Scrive Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, a proposito della sostituzione di Vergara contro il Lecce:

L’ipotesi Elmas non è da scartare affatto: il macedone ha fatto bene come attaccante di destra contro il Torino proprio in sostituzione di Vergara. Si è anche sbloccato in campionato e potrebbe candidarsi ad una maglia da titolare. Lo slittamento di Elmas davanti prevederà una novità nel tandem in mediana. Gilmour si è meritato la conferma con una prestazione di alto livello con i granata. Resta da capire eventualmente il suo partner: Anguissa ha disputato la ripresa con il Toro, ma è appena ritornato da un’assenza di quasi quattro mesi (117 giorni per la precisione) e il suo rientro va gestito con la massima cautela. Dovrebbe essere a disposizione anche McTominay: se oggi si allena assieme al resto dei compagni, la candidatura non è da escludere. Il Napoli aspetta sia lui che Lobotka, out col Toro per un sovraccarico muscolare.