Il sindaco Manfredi: “L’obiettivo del Comune è valorizzare lo stadio Maradona che è un bene della città”

Sindaco Manfredi a Radio Crc Crc: «Riqualificazione Maradona obiettivo del Comune. Ce la metteremo tutta. Lo stadio è un bene della città e va valorizzato. Europei un’occasione. Opera di Jorit un dono alla città di Napoli»

Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Di seguito le sue parole:

“Noi dobbiamo riqualificare lo Stadio Maradona, questo è l’obiettivo dell’amministrazione Comunale. Noi vogliamo cogliere l’occasione degli Europei per riqualificare lo Stadio Maradona che è un bene della città e renderlo più fruibile e sicuro a misura anche del tifoso. All’impianto servono interventi di manutenzione straordinaria e il nostro desiderio è quello di valorizzare un bene della città come lo Stadio di Fuorigrotta. Noi ce la metteremo tutta e andremo avanti.

Quello che inauguriamo oggi è un dono che l’artista Jorit ha voluto fare alla città di Napoli. È una rappresentazione dei tanti campioni che hanno contribuito ai successi del Ssc Napoli e, di conseguenza, della città di Napoli. Ovviamente è una cosa bella che contribuisce anche al progetto di riqualificazione della parte del nostro stadio”.

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