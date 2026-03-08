Il rientro di Di Lorenzo potrebbe essere il 6 aprile contro il Milan (Corsport)

Il capitano sta bruciando le tappe, salterà Lecce e la trasferta di Cagliari, l'ultima prima della sosta, e durante la pausa accelererà

Il rientro in campo di De Bruyne e Anguissa ha sicuramente sollevato il morale del Napoli e di Conte. Adesso però si attendono altri ritorni, per poter finalmente avere la rosa al completo. Ottime notizie in questo senso arrivano da Giovanni Di Lorenzo, il capitano sta bruciando le tappe per tornare di nuovo a disposizione di Antonio Conte per questo rush finale di campionato che dovrà servire al Napoli per consolidarsi in zona Champions League.

A riguardo il Corriere dello Sport scrive

“Per quel che riguarda gli altri infortunati, e dunque Di Lorenzo, Neres e Rrahmani, stando alle dichiarazioni di Conte il più vicino al rientro è il capitano: salterà Lecce e la trasferta di Cagliari, l’ultima prima della sosta, e durante la pausa accelererà il programma per provare a rientrare in tempo il 6 aprile nello scontro diretto con il Milan al Maradona”.