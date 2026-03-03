Il Real Madrid scivola contro il Getafe e rimane a -4 dalla vetta: potrebbe essere il secondo anno di fila senza titoli

Tutto l’universo madridista si concentra ora su 12 giorni: quelli che separano la sfida contro il Celta questo venerdì dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La vita in 12 giorni

Prima di tutto, la Liga. Nella prossima giornata il Barcellona farà visita al San Mamés (lo stadio dell’Athletic Bilbao, ndr), campo da sempre complicato e occasione, fino a due turni fa, perché il Madrid potesse ampliare il vantaggio in vetta. Quello era lo scenario. Ora è cambiato radicalmente: è imperativo vincere a Vigo venerdì per mettere pressione al Barcellona, e poi toccherà sperare in un passo falso della squadra di Flick a Bilbao per avvicinarsi, anche se non è nemmeno a distanza di aggancio. Nel migliore dei casi, il Madrid chiuderà la prossima giornata a un solo punto dal Barcellona.

Dal 6 al 17 marzo sono 12 giorni in cui il Madrid si gioca la stagione. Senza sapere se potrà contare su Mbappé. Senza trovare gioco né continuità. Senza svuotare del tutto l’infermeria. E in mezzo a un clima sociale sempre più teso: contro il Getafe i fischi sono stati generali e rivolti a tutti gli ambiti.