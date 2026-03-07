Il Psg perde ancora (1-3 in casa col Monaco). L’Equipe: Luis Enrique coccola troppo i suoi giocatori

La squadra è senza idee, a cinque giorni dal Chelsea il Psg è sull'orlo di una crisi sia nel gioco, che nell'atteggiamento. Non sanno più reagire da squadra davanti alle difficoltà. Quarta sconfitta del 2026

“Senza idee contro il Monaco, il Psg non ha più certezze prima del Chelsea in Champions“. Così titola L’Equipe dopo la sconfitta della squadra di Luis Enrique 3-1, al Parco dei Principi. Se il Lens dovesse vincere col Metz oggi, andrebbe a meno uno.

Il quotidiano sportivo francese scrive:

“A cinque giorni dal Chelsea, il Psg è sull’orlo della crisi, sia nel gioco, sia nell’atteggiamento in campo, dopo che il Monaco ha ottenuto una grande e meritata vittoria. Forse avevamo torto a preoccuparci per il futuro: bisognava preoccuparsi subito, e del destino di una squadra zoppicante, che cerca forze e fiducia e che reagisce sempre meno come una squadra davanti alle difficoltà. Il Psg dovrà mostrare ben altro per sopravvivere agli ottavi di finale di Champions League. Sconfitti per la quarta volta nel 2026, i campioni d’Europa in carica hanno mostrato una preoccupante costanza nel difendere male, nel non avere più impatto decisivo nei match e nell’attaccare con pochissima brillantezza.

Il pericolo è annunciato da tempo: i parigini si accontentano di troppo poco e Luis Enrique sceglie troppo facilmente la “coccolo-terapia” nel suo modo di comunicare pubblicamente. Da tempo ormai tutti hanno capito che questo Psg non può più essere il favorito per la Champions League. Ora sembra soprattutto favorito per i guai. La squadra cammina su un filo, senza armatura, logorata da una fiducia svanita, con l’idea di ritrovarsi o scomparire”.