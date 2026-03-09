Il Napoli sfida il Tottenham per Summerville

Gli esperti di mercato in Inghilterra di TEAMtalk parlano dell’interesse del Napoli sull’attaccante del West Ham, Crysencio Summerville, che è ricercato da molti club

Calciomercato Napoli: interesse per Summerville

“L’attaccante 24enne è stato in forma smagliante, segnando nelle ultime settimane sette gol e fornendo un assist in 10 presenze, mentre gli uomini di Nuno Espirito Santo lottano per allontanarsi dalla zona retrocessione. Le sue prestazioni con il West Ham non sono passate inosservate in Premier League e oltre, e la sua forma ha spinto anche l’allenatore dei Paesi Bassi Ronald Koeman ad ammettere che l’ala è in considerazione per una convocazione in nazionale.

Fonti ci hanno confermato che il Tottenham continua a essere fortemente interessato all’attaccante olandese. Le nostre fonti hanno appreso che anche diverse altre squadre della Premier League stanno seguendo da vicino i progressi di Summerville. Infatti, Aston Villa, Brentford, Everton e Bournemouth stanno tenendo d’occhio l’ala in vista della prossima sessione di calciomercato.

L’interesse non si limita all’Inghilterra. Nel continente, si ritiene che Marsiglia, Napoli, Atalanta e Villarreal stiano monitorando la situazione con intento concreto. Tuttavia, molto potrebbe dipendere da come si concluderà la stagione del West Ham. Alcune fonti indicano che se gli Hammers riusciranno a mantenere il loro posto in Premier League, il club non avrà alcuna intenzione di prendere in considerazione offerte per uno dei suoi giocatori più in forma. Tuttavia, se le circostanze dovessero cambiare, l’impressionante finale di stagione di Summerville ha garantito che non mancheranno ammiratori pronti a fare la loro mossa quest’estate”.