Il Napoli contro il Torino con il trio dei marcatori mancini (Corsport)

Antonio Conte cambia la difesa fuori Beukema, un destro, e dentro Olivera nel tris di centrali al fianco di Juan Jesus e Buongiorno. Tre sinistri naturali dietro e sei in totale in squadra: una scelta

Il Napoli questa sera contro il Torino è chiamato innanzitutto a consolidare il terzo posto e la corsa ala Champions.

Dal punto di vista della formazione in porta ci sarà di nuovo Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno e Olivera formeranno il trio di centrali; Politano e Spinazzola agiranno rispettivamente a tutta fascia destra e sinistra; in mediana Elmas e Gilmour; Vergara e Alisson giostreranno sulla trequarti alle spalle di Hojlund. Oltre a McTominay e Lobotka, fuori anche Di Lorenzo, Neres e Rrahmani.

Leggi anche: Vergara: “Basta chiamarci giovani, in Europa giocano la Champions a 17 anni. Conte più severo di mio padre”

Una curiosità, riportata dal Corriere dello Sport

Il trio dei marcatori mancini, in scena già in Napoli-Fiorentina dopo l’infortunio di Di Lorenzo, si esibirà oggi dal primo minuto. Antonio Conte cambia la difesa in occasione della sfida con il Torino del suo carissimo amico D’Aversa (ore 20.45): fuori Beukema, un destro, e dentro Olivera nel tris di centrali al fianco di Juan Jesus e Buongiorno. Tre sinistri naturali dietro e sei in totale in squadra: una scelta