Anguissa, De Bruyne, Lobotka e McTominay. Lo scozzese da domani dovrebbe tornare ad allenarsi. Era (ed è) il centrocampo dei sogni

Il Napoli contro il Lecce può ritrovare i Fab Four, l’ultima volta risale al 5 ottobre (Corsport

Non giocano insieme dal 5 ottobre 2025, giorno di Napoli-Genoa partita che venne decisa dall’ingresso in campo nella ripresa di Kevin De Bruyne. Contro il Lecce il Napoli potrebbe avere a disposizione Anguissa, De Bruyne, Lobotka e McTominay. Una vera e propria emozione. Lo scozzese da domani dovrebbe tornare ad allenarsi.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Dopo la prima volta di Lukaku e De Bruyne insieme in campo in campionato con una squadra di club, il Maradona si prepara ad applaudire un’altra grande reunion: il ritorno dei Fab Four, tutti insieme, dopo 160 giorni d’assenza di uno, dell’altro o di tre in un colpo solo. E dopo la prima partita in assoluto senza uno di loro dall’inizio: è accaduto contro il Torino. C’era una volta la squadra dei sogni di mezza estate: Anguissa e Lobotka, De Bruyne e McTominay schierati da Conte in un sistema disegnato ad hoc. Quattro-uno-quattro-uno.

L’ultima scena dei Fab Four risale al 5 ottobre 2025, oltre cinque mesi fa: Napoli-Genoa, saranno 160 giorni sabato. Conte ne schierò tre dal primo minuto: Lobotka, Anguissa e McTominay, ma la partita cambiò dopo l’ingresso di De Bruyne. Vittoria, fotografia, applausi.

Dopo aver saltato le ultime cinque contro il Como nei quarti di Coppa Italia e la Roma, l’Atalanta, il Verona e il Toro in campionato, McTominay da domani dovrebbe ricominciare a lavorare in gruppo. (…) Un ritorno importantissimo esattamente come quello di Lobotka, il cervello e il cuore che lavorano all’unisono, il direttore di un’orchestra che vive dei suoi ritmi e si ciba dell’equilibrio che riesce a dare. Anguissa e De Bruyne li aspettano insieme con il Maradona: il Napoli aspetta quei favolosi quattro ragazzi.