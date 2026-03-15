Il confronto tra De Laurentiis e Conte potrebbe essere anche anticipato

Il Napoli batte il Lecce per 2-1 al Maradona al termine di una gara in cui è apparso spento e macchinoso nel primo tempo. Non è possibile infatti non sottolineare la differenza degli azzurri tra il primo e il secondo tempo, vale a dire che c’è un Napoli prima dell’ingresso in campo di McTominay e De Bruyne e c’è un Napoli dopo. Anche Repubblica scrive: che “Il Napoli ha balbettato per tutto il primo tempo e si è scosso soltanto nella ripresa, quando sono subentrati dalla panchina McTominay e De Bruyne, eccellente nel ruolo di trequartista.

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Re Kevin ha ispirato la rimonta firmata dal solito Hojlund e dalla prima rete stagionale di Politano, 18° giocatore di Conte a segno”.

Adesso si può guardare al futuro. Lo ha fatto anche Conte al termine della gara

!Il tecnico leccese, dopo aver battuto la squadra della sua città, ha parlato del futuro. «Ho un contratto triennale, è mia intenzione rispettarlo. Alla fine della stagione incontrerò De Laurentiis per vedere se ci sono i presupposti per continuare insieme. Se saremo contenti, si andrà avanti, se non c’è sintonia saluterò con affetto. Ma da parte mia massima disponibilità». Il Napoli ha quasi le mani sulla Champions e il confronto tra presidente e allenatore potrebbe essere anche anticipato”.