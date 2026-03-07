Il Como passa a Cagliari e tocca quota 51 punti: sarà una corsa Champions per cuori forti

Finisce 2 a 1, decisivi i gol di Baturina e Da Cunha. Lariani a 51 punti e appaiati (momentaneamente) alla Roma che sfideranno nel prossimo turno di campionato. Sarà un match infuocato

Terza vittoria consecutiva in Serie A per il Como di Fàbregas, che, dopo aver battuto Juventus e Lecce, supera anche il Cagliari per 2-1. Ora la corsa Champions si accende sul serio: i lariani salgono a 51 punti, appaiandosi alla Roma e portandosi a +4 sulla Juve, in attesa dei match di entrambe rispettivamente contro Genoa e Pisa.

Indovinate quale sfida ci aspetta settimana prossima? Esatto: Como-Roma.

Cagliari-Como: report del match

Il Como passa in vantaggio grazie al gol di Martin Baturina al 14′ minuto. L’ex Dinamo Zagabria ha saputo approfittare al meglio di un pallone vagante in area dopo vari rimpalli tra i giocatori rossoblu.

Oltre al vantaggio l’unica nota di rilievo del primo tempo è stato l’infortunio di Perrone: Cesc Fàbregas ha dovuto sostituirlo al 35′ per un problema muscolare.

Nel secondo tempo, il Cagliari ha provato a prendere in mano la partita e al 56′ ha trovato il pareggio con Sebastiano Esposito che è tornato a segnare dopo quasi sei mesi dall’ultima rete.

La svolta decisiva è arrivata al 76′ grazie a Da Cunha: con un sinistro perfetto ha realizzato il gol che ha riportato in vantaggio il Como. La partita si è chiusa sul 2-1 per la squadra rivelazione della Serie A.