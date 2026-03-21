I trattamenti speciali di Gattuso (da Chiesa a Raspadori), Libero critica le convocazioni poco coraggiose

"Chiesa ha numeri deprimenti nel Liverpool. Ha lasciato fuori Bernardeschi e Zaniolo preferendo loro preferendo loro il fantasma stagionale di Raspadori".

Il ct Rino Gattuso ha ufficializzato la lista dei 28 convocati per il doppio spareggio che mette in palio l’accesso al prossimo Mondiale: si comincia giovedì 26 a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, con la speranza di dover poi volare martedì 31 in Galles o in Bosnia.

Scrive Claudio Savelli per Libero:

“La lista conferma la prevedibilità della Nazionale, chiaramente impostata su un 3-5-2 d’ordinanza, e certifica l’assoluta priorità data al gruppo delle due precedenti convocazioni a discapito delle novità che, soprattutto in partite così “pesanti”, solitamente portano un’utile dose di leggerezza.

La monotonia è spezzata da un’unica scelta che Gattuso ha tenuto nel cassetto fino all’ultimo: Federico Chiesa. Il ct che si pensava non facesse sconti a nessuno, ha deciso di perdonare un giocatore che più volte, per sua stessa ammissione, ha declinato la maglia azzurra. Evidentemente lo ha aspettato, ma è scontato che un trattamento speciale riservato a un giocatore che di speciale ormai non ha più nulla faccia infuriare il Paese dei commissari tecnici”.

Perché convocare Chiesa?

È chiaro che la polemica verte tutta intorno a Federico Chiesa: l’ala italiana, protagonista all’Europeo e beniamino di molti, oggi gioca pochissimo e non c’è fiducia sul fatto che abbia il ritmo necessario per affrontare partite così importanti e offrire prestazioni di alto livello. Scrive Libero:

“Chiesa ha numeri deprimenti nel Liverpool: 31 presenze a referto ma per la miseria di 660 minuti complessivi, una media di 21 minuti a gara, crollati ad appena 12′ nelle ultime tre uscite di Premier League, torneo in cui è partito titolare una sola volta. Ma Gattuso è convinto che proprio questo ritorno discusso possa accendere nel giocatore una fame primordiale. Spera che la rabbia lo sproni a farsi valere, in modo da avere una carta per passare dal 3-5-2 al 4-4-2 in un eventuale disperato assalto finale.

Per far spazio a Chiesa e al ‘suo’ gruppo, Gattuso ha deciso di ignorare scientificamente gli uomini più in forma del nostro asfittico reparto offensivo, ovvero Bernardeschi e Zaniolo, preferendo loro il fantasma stagionale di Raspadori e uno Scamacca mai brillante”.

E conclude:

“A centrocampo Tonali sarà titolare, così come davanti partono favoriti Retegui e Kean. Difficilmente si prenderà una maglia da titolare Palestra, unico debuttante in lista: vedendo le logiche conservative di queste convocazioni, il timore è che parta come quinta e ultima scelta sulle fasce, quando per passo e inerzia stagionale dovrebbe essere il prescelto a destra. Tra i pali non c’è Vicario perché costretto a operarsi d’ernia, sostituito da Caprile; così Carnesecchi scala meritatamente le gerarchie e diventa il vice-Donnarumma ufficiale davanti a Meret. Ma che senso ha chiamare quattro portieri? Perché non aggiungere un ulteriore jolly di movimento? “