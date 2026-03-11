Hojlund ha l’influenza, a rischio per il Lecce (Repubblica)

L'attaccante era assente alla ripresa degli allenamenti per un attacco influenzale e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni

Avere un Napoli al completo è stata un’utopia in questa stagione per Antonio Conte e, se molti infortunati cominciano a tornare disponibili, c’è qualcun altro che si assenta. Dopo l’infortunio di Vergara, che lo terrà lontano per due mesi, si è fermato anche Hojlund, come riportato oggi da Repubblica: “avere a disposizione l’organico al completo per il Napoli continua a essere in questa stagione un’utopia e non farà eccezione la volata finale”.

Hojlund ha l’influenza

L’attaccante danese, infatti, è stato fermato da un virus influenzale proprio alla ripresa degli allenamenti. preoccupa meno il virus influenzale che alla ripresa della preparazione ha costretto ai box pure Rasmus Hojlund. Condizioni fisiche per il bomber danese da verificare nei prossimi giorni”. Il Napoli che spera di recuperarlo in tempo per i prossimi impegni di campionato.

