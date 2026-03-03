Gullit: “Ho deciso di smettere di guardare il calcio. Non mi piace più il nostro sport”

A Ziggo Sport: "È come giocare a Stratego. Dove sono i giocatori che sanno palleggiare? Ora non fanno altro che passare, passare, passare".

Ruud Gullit, ex calciatore e leggenda del calcio europeo, ha parlato ai microfoni di Ziggo Sports. Ecco le sue parole:

“Il calcio è diventato orribile. Non mi piace più il nostro sport“.

Le parole di Gullit

Cosa pensa del calcio moderno?

“Ho deciso di smettere di guardare il calcio. Non mi piace più il nostro sport. Ho visto la partita Arsenal-Chelsea, che partita terribile. È come giocare a Stratego. Calci d’angolo e rimesse laterali sono forzati, vedo raccattapalle pronti a porgere gli asciugamani ai giocatori. Il calcio è diventato assolutamente orribile. Spero che non sia questa la strada che stiamo prendendo”.

Un consiglio ai giovani calciatori?

“Vorrei giocatori che sappiano affrontare i difensori, con coraggio, come Lamine Yamal. Oggi ho perso la gioia. Non mi piace più il calcio. Dove sono i giocatori che sanno palleggiare? Ora non fanno altro che passare, passare, passare. Questo mi fa male”