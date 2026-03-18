Guardiola stringe la mano a Rüdiger dopo City-Real, ma il difensore non la prende bene e scoppia il litigo (Video)

Il giocatore ha avuto qualcosa da dirgli, lamentandosi. E, da lontano, il tecnico spagnolo gli ha mandato un bacio.

In seguito al match tra Manchester City e Real Madrid, dove la squadra di Pep Guardiola è stata eliminata agli ottavi di Champions, il tecnico spagnolo ha avuto un battibecco con il difensore del Real Antonio Rüdiger quando ha dato la mano a tutti i giocatori avversari per complimentarsi con loro.

Il Telegraph scrive:

I giocatori del Manchester City sono stati eliminati dalla corsa per uno dei quattro trofei che stavano inseguendo in questa stagione. Il Real Madrid ha vinto con un punteggio complessivo di 5-1, e dopo la partita all’Etihad ieri sera si è verificata una scenetta piuttosto interessante. In particolare, Guardiola ha salutato i giocatori in campo, ha sorriso nonostante la sconfitta e, quando è arrivato da Rüdiger, il tedesco lo ha sorpreso; evidentemente lo aveva infastidito qualcosa durante la partita e, per questo motivo, ha avuto qualcosa da dirgli durante quell’incontro. Il sorriso è scomparso rapidamente dal volto di Guardiola quando si è reso conto che Rüdiger faceva sul serio. Guardiola ha lasciato con calma la scena del conflitto, mentre il giocatore ha continuato a lamentarsi da lontano; infine, il tecnico spagnolo gli ha mandato un bacio.