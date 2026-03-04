Guardiola non vuole partecipare alla “festa” dei calci piazzati, vuole farla fallire

Per la stampa inglese ormai quella sui calci piazzati che stanno rovinando il calcio è “una battaglia culturale”. E sui fronti opposti di questa battaglia ci sono due allenatori-simbolo: Pep Guardiola e Mikel Arteta. Guardiola questa moda tattica non la sopporta. L’Arsenal invece ci sta quasi vincendo una Premier.

“Nessuno ha probabilmente fatto di più nei tempi moderni per cambiare il modo in cui si gioca e si vede il calcio in Inghilterra, dall’alto verso il basso, di Guardiola – scrive il Telegraph – che ha sfidato i luoghi comuni e ha dimostrato che esiste un modo diverso di vincere in Premier League. “Non sono un allenatore di contrasti, quindi non alleno i contrasti”, disse il catalano mesi dopo aver assunto la guida del City un decennio fa”.

Guardiola dice di essere abbastanza d’accordo con le critiche di Slot a questa deriva. Ma anche che, piuttosto che lamentarsi della crescente cultura dei calci piazzati, si sente stimolato nel trovare modi per cercare di contrastarla. “Fa parte dell’evoluzione e delle dinamiche. Puoi sederti e lamentarti, ma devi adattarti. Fa parte del gioco. So che il gioco viene interrotto dai calci piazzati, non è dinamico, ma fa parte del gioco. Devi adattarti, soprattutto adattarti al modo in cui viene fischiato e condotto in Premier League”. Poi ha paragonato i cambiamenti al modo in cui l’importanza del tiro da tre punti nel basket ha rimodellato il pensiero nell’Nba. “Tutti si sono adattati, quindi ora molte squadre lo fanno”.

I dati parlano chiaro: solo il 15,8% dei gol del City in Premier League in questa stagione è arrivato su calcio piazzato – la percentuale più bassa del massimo campionato – e Guardiola continua a porre l’accento sulla creazione di gioco su azione. Al contrario, oltre il 41% dei gol dell’Arsenal è arrivato su calcio piazzato, con il loro allenatore Nicolas Jover (che, tra l’altro, Arteta ha preso dal City) che prende un bonus ogni volta che segna su calcio piazzato.

“Penso che i tifosi dell’Arsenal siano molto contenti quando segnano un gol su calcio piazzato. Sono abbastanza sicuro che l’allenatore sia contento e che i giocatori siano molto contenti”, ha detto Guardiola. “Ma la nostra squadra avrà un po’ più di difficoltà in quello. È quello che è. Divertente o no? Forse. Dedichiamo un po’ più di tempo ai calci piazzati rispetto forse alla scorsa stagione, ma non è un fattore importante”.