Guardiola non ha ancora comunicato le sue intenzioni ai vertici del City: potrebbe davvero lasciare Manchester

Dopo un decennio di successi e trofei Pep Guardiola potrebbe davvero lasciare il Manchester City. L’analisi del Telegraph.

Guardiola potrebbe salutare il City? I dettagli

Si legge sul Telegraph:

Nessuno sa con certezza quali siano le intenzioni di Guardiola perché, nonostante le affermazioni contrarie, non le ha ancora comunicate nemmeno a chi gli è più vicino.

C’è un altro fattore: il City è nella fase decisiva della stagione. Ci sono trofei da vincere, inclusa un’altra Coppa di Lega, e l’opportunità di battere l’Arsenal. Anche se la lotta per il titolo sta sfuggendo di mano, il City è ancora in corsa, così come in FaCup.

Si dice molto del fatto che non abbia mai mancato di rispettare un contratto né al Barcellona né al Bayern Monaco. Quindi, come ha già suggerito, potrebbe benissimo rispettare il suo accordo con il City, anche se è interessante come una persona a lui vicina definisca il suo contratto come “questa stagione più un altro anno”.

Significa forse che c’è una clausola di uscita alla fine della stagione? Forse, anche se la realtà è che quando Guardiola deciderà finalmente di andarsene non ci sarà alcuna richiesta da parte del City perché rispetti il contratto. Le clausole saranno irrilevanti. La durata del contratto non importerà. Ha un accordo per cui quando sentirà di aver fatto tutto ciò che poteva fare, potrà andare via con onore. Non è affatto una sorpresa, dato lo status in cui è tenuto e ciò che ha realizzato.

Per chiarezza, il City vuole assolutamente che Guardiola resti.