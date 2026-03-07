Gli scacchi sono un mondo super-maschilista, i casi di abusi sessuali sono centinaia

Jennifer Shahade è due volte campionessa statunitense di scacchi. E circa tre anni fa ha denunciato Alejandro Ramirez, un grande maestro costaricano di 34 anni che viveva in America e allenava la squadra di scacchi della St. Louis University, di aver abusato di lei: “Sono stata aggredita da lui due volte, nove e dieci anni fa. Sono andata avanti fino agli ultimi due anni, quando diverse donne, indipendenti l’una dall’altra e ignare della mia esperienza, mi hanno contattato con le loro storie di presunti abusi. Questi racconti provenivano da presunte vittime molto più giovani”. Si è scoperchiato un pentolone, nel mondo degli scacchi.

Shadade ha raccontato al Guardian che “se si contano le donne che mi hanno parlato di altri uomini che le hanno aggredite, il numero è molto, molto più alto. Anche alcuni uomini mi hanno contattata” per parlare di abusi sessuali “da parte di diversi giocatori di scacchi, allenatori e grandi maestri”.

Il 7 marzo 2023 il Wall Street Journal ha pubblicato un’inchiesta dettagliata dal titolo “Come le accuse di violenza sessuale contro un Grande Maestro di scacchi statunitense sono rimaste senza risposta per anni”. Shahade era diventata la leader non ufficiale del movimento scacchistico #MeToo. Ellen Carlsen, il cui fratello Magnus è il miglior giocatore di scacchi del mondo, è rimasta “scioccata e rattristata” dal post di Shahade, ma alla fine si è sentita in grado di denunciare un’accusa di molestie nei suoi confronti quando era una giovane scacchista, racconta ancora il Guardian. Nell’agosto 2023, più di 100 scacchiste hanno aggiunto le loro firme di sostegno a una lettera aperta scritta da 14 scacchiste francesi che sottolineavano che “siamo rimaste in silenzio troppo a lungo” sugli abusi sessuali e sul sessismo.

Le donne – scrive il Guardian – “non prosperano ancora negli scacchi d’élite, nonostante abbiano l’intelletto e la resilienza necessari. Solo l’11% dei giocatori di livello classico e il 2% dei grandi maestri sono donne. Shadade dice che “potrebbe essere vero. Sicuramente le ragazze sono meno incoraggiate dei ragazzi a dedicarsi agli scacchi da scuole, società e algoritmi di internet. Sto iniziando a realizzare video di scacchi con mio figlio. Come femminista convinta con un pubblico molto eterogeneo di follower, pensavo che quando questi video raggiungessero lo spazio algoritmico, la ripartizione tra uomini e donne che li guardano sarebbe stata di circa l’85% a 15%. Ma la realtà è che tra il 95% e il 99% dei video viene mostrato agli uomini. È pazzesco. Gli algoritmi profilano ogni utente e chiedono: ‘Qual è la percentuale di probabilità che questa persona sia interessata a un video di scacchi?’. Questo è un effetto molto pernicioso dei social media nel decidere per te cosa ti interessa. È molto preoccupante perché l’ascesa dei social media algoritmici ha coinciso con La regina degli scacchi (la serie tv, ndr). L’algoritmo sta semplicemente decidendo i tuoi interessi.”

Gli ultimi anni sono stati difficili, ma, nel gettare luce su un argomento oscuro come l’abuso sessuale, Shahade afferma: “Mi ha dato un enorme senso di scopo e chiarezza. L’elisir della verità è così importante. La cosa più spaventosa di Trump è che, in questo mondo post-verità, può confondere le persone e dire così tante bugie che non sai quale attaccare per prima. È molto destabilizzante e l’attacco al giornalismo è davvero preoccupante. Ma la lotta per la verità è così importante. C’è una famosa citazione che dice che le bugie e l’ipocrisia non durano sulla scacchiera, perché se menti, perderai. E perdere contro il tuo avversario dimostrerà le tue bugie.”