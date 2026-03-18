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La Cremonese esonera “mister salvezza” Nicola e si affida a Giampaolo: auguri

Aveva già allenato il club nella stagione 2014/15. Sky: firmerà fino a giugno 2027.

Lecce

Ci Lecce 01/12/2024 - campionato di calcio serie A / Lecce-Juventus / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Marco Giampaolo

Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore della Cremonese, che ha esonerato Davide Nicola dopo 29 giornate di campionato.

Il club lo ufficializza attraverso il seguente comunicato:

U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona.

Come riportato da Sky Sport, l’ex tecnico di Lecce e Sampdoria firmerà fino a giugno 2027.

Per Giampaolo sarà un ritorno sulla panchina del club, che ha guidato in Serie C nella stagione 2014/2015.

Nicola, dopo aver compiuto sei salvezze con Crotone, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e Cagliari, non avrà modo di poter provare a ripetersi con il club lombardo, al momento 18esimo a -3 dal Lecce.

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