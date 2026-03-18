La Cremonese esonera “mister salvezza” Nicola e si affida a Giampaolo: auguri
Aveva già allenato il club nella stagione 2014/15. Sky: firmerà fino a giugno 2027.
Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore della Cremonese, che ha esonerato Davide Nicola dopo 29 giornate di campionato.
Il club lo ufficializza attraverso il seguente comunicato:
U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona.
Come riportato da Sky Sport, l’ex tecnico di Lecce e Sampdoria firmerà fino a giugno 2027.
ULTIM’ORA SERIE A#Cremonese, ufficiale l’esonero di Davide #Nicola
Al suo posto ai dettagli #Giampaolo fino a giugno 2027#SkySport #SerieA
— skysport (@SkySport) March 18, 2026
Per Giampaolo sarà un ritorno sulla panchina del club, che ha guidato in Serie C nella stagione 2014/2015.
Nicola, dopo aver compiuto sei salvezze con Crotone, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e Cagliari, non avrà modo di poter provare a ripetersi con il club lombardo, al momento 18esimo a -3 dal Lecce.