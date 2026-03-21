Gasperini senza propaganda sarebbe già con la valigia pronta (Damascelli)
Occhio alla piazza romanista che sta incominciando a mal digerire le 14, in lettere quattordici, sconfitte in 40 partite, non proprio il carnet di un rivoluzionario.
Gasperini senza propaganda sarebbe già con la valigia pronta (Damascelli)
Gasperini ovvero il simbolo della propaganda pallonara italiana. L’esperienza romana del tecnico piemontese è fin qui fallimentare eppure nessun o lo tocca. Ora, di fronte all’indifendibile, qualche critica è cominciata ad affiorare. Più che critiche, diciamo che i giornali non possono non raccontare quel che sta avvenendo a Trigoria dove il Gasp non lo sopporta più nessuno.
Della propaganda pallonata scrive Tony Damascelli sul Giornale:
il nostro football nel quale tutto è possibile, ad esempio che la Roma le buschi comunque e a marzo sia fuori dal giro ma nessuno tocchi Gasperini che, se non avesse goduto della propaganda, sarebbe già con la valigia pronta. Non è certamente il Lecce, domani, a doverne decretare il futuro ma, a parte il ricordo buffo di una partita contro i salentini che significò uno scudetto mancato, occhio alla piazza romanista che sta incominciando a mal digerire le 14, in lettere quattordici, sconfitte in 40 partite, non proprio il carnet di un rivoluzionario.
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