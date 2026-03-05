Fabregas: “Se l’Inter avesse vinto 1-0, non avrei dormito. Abbiamo avuto tre grandi occasioni, loro mai arrivati in porta”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha tenuto oggi la conferenza stampa in vista del match di sabato contro il Cagliari.

L’allenatore spagnolo ha parlato della semifinale d’andata di Coppa Italia giocata martedì contro l’Inter e terminata 0-0:

“Occasione persa? No. Abbiamo preparato la partita in un modo, si può fare meglio o peggio, dopo la partita poi siamo tutti fenomeni a parlare. Abbiamo giocato tanto contro l’Inter, sappiamo che squadra è, che ti aspettano a pressare. Abbiamo giocato contro l’Inter una semifinale di Coppa dopo quarant’anni, abbiamo avuto tre grandissime occasioni per fare gol, anche con Nico Paz, e loro non sono arrivati in porta. Rimpianto? Mi piacerebbe sapere quante volte negli ultimi anni l’Inter ha fatto 0,07 xG (expected goals, statistica che assegna una probabilità a ogni tiro che si traduca in un gol, ndr). Ma se negli ultimi minuti loro avessero fatto 0-1 io non avrei dormito. Se siete abituati a vedere sempre una squadra che fa questo con l’Inter, ben per voi. Poi non siamo stati bravi con Vojvoda e Valle per fare il gol, ma non è atteggiamento o tattica, bensì qualità nell’ultima parte di gioco.

Comunque grande partita della squadra, oggi se giochi anche con la squadra più scarsa del mondo ti fanno due tiri. Abbiamo controllato molto bene l’Inter, sono contento della prestazione, ma se c’è gente molto esigente che la pensa in maniera diversa… io poi sono aperto a tutto. Ma avremmo meritato di vincere 1-0. Dopo quarant’anni andiamo a Milano tra 7 settimane a giocarcela. È impossibile? Niente è impossibile. Quando arriverà il momento la prepareremo con la consapevolezza giusta“.