Endrick ha segnato finora solo con squadre piccole, troppo poco per un possibile Mondiale col Brasile (L’Equipe)

Questa sera il Lione affronterà il Celta Vigo in Europa League, ed Endrick cerca riscatto. Non segna da un mese l’ex Real Madrid, in prestito al club francese, inoltre ha disputato prestazioni deludenti nelle ultime gare.

L’Equipe scrive:

Tre prestazioni negative nelle ultime quattro partite, tutta Lione nutre ormai la stessa speranza: che l’aria di mare di Vigo faccia ritrovare a Endrick un po’ di lucidità. Visti gli ultimi incontri, non è affatto scontato. Ma il centravanti di 19 anni ritrova almeno un Paese che conosce, la Spagna, e un avversario che ha già fatto soffrire. Poco più di un anno fa, il suo ingresso decisivo in campo e la doppietta nei tempi supplementari avevano permesso al Real Madrid di eliminare il Celta negli ottavi di finale di Coppa del Re. L’ultimo gol di Endrick risale al 4 febbraio, contro il Laval negli ottavi di Coppa di Francia.

Paulo Fonseca ha ragione nel ricordare che il talento brasiliano ha solo 19 anni, ma non è stato prestato al Lione per segnare una tripletta contro il Metz, ultimo in classifica, e poi sparire. È in Francia per spaccare tutto, segnare a raffica, aiutare il club a vincere un titolo e prendere il treno per i Mondiali 2026. “Conto sempre molto su di lui e penso che possa essere molto importante, vuole dimostrare il suo valore”, ha dichiarato Fonseca. Un Lione indebolito dagli infortuni spera che il suo attaccante torni a caricarsi la squadra sulle spalle.