È nata la “Høgh-mania”, mezza Europa vuole l’attaccante del Bodo-Glimt a segno contro City e Inter (Sportsboom)

Danese classe 2000, ha segnato 5 gol in 11 partite di Champions. Sportsboom: sondaggi dalla Bundesliga e Serie A tra tutti; in Italia lo seguono Udinese e Torino. Il Bodo chiede 15-18 milioni.

L’attaccante del Bodo/Glimt Kasper Høgh ha segnato 5 gol e fornito 3 assist in 11 partite di Champions in questa stagione. Il danese classe 2000 ha lasciato il segno non solo contro Manchester City, Atletico Madrid e Sporting Lisbona, ma anche con le italiane: un assist contro la Juventus nella prima fase della competizione e una rete e due assist contro l’Inter ai play-off. Ha un contratto col club norvegese fino a dicembre 2029, ma fa gola a diverse squadre europee.

Il portale britannico Sportsboom scrive:

Kasper Høgh sta attirando grande attenzione in tutta Europa dopo una stagione straordinaria e ottime prestazioni in Champions League. Con un contratto valido fino al 2029, il Bodø/Glimt ha fissato una valutazione tra 15 e 18 milioni di euro per l’attaccante, che è monitorato da club di Premier League, Bundesliga, Serie A e persino dell’Mls. La prossima sessione di mercato estiva potrebbe essere decisiva per la sua carriera, dato che sembra destinato a fare il salto verso un grande palcoscenico europeo.

Dopo aver respinto in inverno offerte di 8-9 milioni dal Norwich (in Championship) e club scozzesi, la dirigenza norvegese ha alzato notevolmente il prezzo per la prossima finestra di mercato. La scorsa stagione Høgh ha registrato 27 gol e 9 assist in 49 presenze in tutte le competizioni. Questa continuità realizzativa, unita alle recenti prestazioni di altissimo livello, ha trasformato il suo profilo da semplice talento regionale, ad attaccante già dimostratosi pericoloso a livello europeo. Se inizialmente si parlava di un possibile trasferimento verso squadre come il Norwich o club della Scottish Premiership, la sua quotazione è esplosa dopo le prestazioni dominanti contro l’élite europea. Alcuni intermediari lo hanno proposto alla dirigenza del Tottenham, che lo monitorano come un “piano B” a basso costo e alto potenziale.

In Bundesliga, Wolfsburg e Union Berlino ritengono che la sua fisicità sia perfetta per lo stile del campionato tedesco. In Serie A, invece, Udinese e Torino lo hanno inserito nelle loro liste, apprezzando soprattutto la sua alta percentuale di duelli aerei vinti. Ma la “Høgh-mania” è arrivata anche negli Stati Uniti: il D.C. United starebbe preparando un’offerta per l’attaccante 25enne. L’estate 2026 potrebbe quindi essere il trampolino di lancio definitivo per Høgh.