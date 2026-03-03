Due mesi dopo, la scelta Arbeloa non convince: con Xabi il Real sembrava avere più certezze

Xabi aveva lasciato il Real a quattro punti dal Barcellona, ancora in corsa in Coppa e ben piazzato nella top-8 di Champions. Oggi lo scenario è decisamente peggiorato.

Ad As non piace molto la guida tecnica di Arbeloa, ecco cosa scrive:

“Non sono passati nemmeno due mesi dal cambio in panchina del Real Madrid e la situazione non è migliorata. Anzi, sotto diversi aspetti è peggiorata. Xabi aveva lasciato una squadra a quattro punti dal Barcellona in Liga, ancora in corsa (pur con qualche difficoltà) in Coppa e ben posizionata nella top-8 di Champions League.

Meno di due mesi dopo, il distacco dall’eterno rivale nella lotta al titolo è rimasto invariato, la squadra è uscita subito dalla Coppa e ha dovuto affrontare lo spareggio dei sedicesimi di Champions dopo essere scivolata fuori dalla top-8 all’ultima giornata”.

Perché puntare su Arbeloa?

Il quotidiano spagnolo fa un piccolo confronto con il tecnico uscente, Xabi Alonso:

“I numeri, per ora, sorridono ancora a Xabi. Con Alonso in questa stagione il Real ha vinto il 71% delle gare (20 vittorie), pareggiato l’11% e perso il 18%. Con Arbeloa la squadra ha vinto due terzi delle partite (67%) e perso l’altro terzo (33%). Nessun pareggio finora.

Negli ultimi 12 match di Xabi, i numeri erano molto simili a quelli attuali di Arbeloa: 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, cioè un punto in meno rispetto a quelli ottenibili oggi con il nuovo tecnico.

La media gol resta praticamente identica: 2,18 reti a partita con Xabi, 2,17 con Arbeloa. La gara contro il Getafe è stata la prima senza segnare sotto la nuova gestione. In difesa, però, il dato è leggermente peggiorato: da 1,07 gol subiti di media a 1,17. Anche la percentuale di “clean sheet” è scesa dal 36% al 33%”.

Il Real di Arbeloa dava l’impressione di aver ritrovato il fiuto del gol. Dava l’impressione, appunto. Otto partite iniziali con almeno due reti a referto avevano illuso tutti: macchina offensiva riaccesa, problemi alle spalle. Poi la realtà ha bussato forte alla porta. Una rete striminzita a Lisbona, una a Pamplona, due al Benfica al Bernabéu e infine il nulla assoluto contro il Getafe. Da potenza di fuoco a miccia bagnata nel giro di poche settimane.

E dietro non va meglio. La solidità è un concetto teorico: mai una porta inviolata per due partite di fila. Dopo un timido accenno di reazione, la squadra si è di nuovo sgonfiata come un pallone lasciato al sole. Dopo il disastro di Albacete, il Madrid aveva almeno trovato il gol dell’1-0 per otto gare consecutive, segnale di un minimo di autorità. Nelle ultime tre, invece, ha sempre rincorso. E se l’unica rimonta riuscita è quella contro il Benfica, il problema non è la sfortuna: è la fragilità.